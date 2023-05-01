أقدس شيء بعد الإيمان بالله.. خالد الجندى يقدم التهنئة للعمال في عيدهم

هنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عمال مصر تزامنا مع عيد العمال 2023 والذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وقال خالد الجندى، في برنامج لعلهم يفقهون على فضائية دي إم سي: إن العمل هو أقدس شيء بعد الإيمان بالله تعالى، ويعتبر العمل هو تمهيد دخول الجنة.

وأضاف الجندى، أن القرآن الكريم وصف التدين والسعي لكسب الحلال بالعمل، وهذا يزيد من مكانة العمل في الإسلام.

وأشار إلى أن العمل هو الذي يخرج الإنسان ويبعده عن مواطن الذل والمهانة.

ونوه خالد الجندى على أن مسألة تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة، قائلا: «أظن بقى مفيش حد ينكر إن في أعمال لا تستطيع أن تعملها المرأة، ليس بسبب عدم قدرتها على فعلها، وإنما بسبب إقصائها من هذه الأعمال، وطلبات التوظيف».