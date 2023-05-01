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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السجن وغرامة مليون جنيه..النائب أيمن أبو العلا يكشف عقوبات حيازة حيوانات بدون ترخيص

أيمن أبو العلا،
أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،

أكد أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيكون هناك عقوبات حيازة الحيوانات الخطرة بدون ترخيص وترويع الآخرين، وإيذائهم.

وقال أبو العلا، خلال لقاء له ببرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، إن الغرامات شديدة تصل إلى مليون جنيه لو حدث ترويع للناس واستغلال للحيوان الخطرة، وقد تصل العقوبات إلى  السجن 3 سنوات، لو حدث اصابات نتيجة تعدي الحيوان الشرس على الشخص.

 

لا تتجاوز 50 ألفا

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أي شخص لديه كلب، لا بد أن يتجه لترخيصه، برسوم لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 50 الف جنيه.

 

أيمن أبو العلا لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب الحيوان الشرس النائب أيمن أبو العلا

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