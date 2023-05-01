بقيادة على معلول.. الأهلي يقترب من صفقة تونسية جديدة

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع التونسي إلياس الجلاصي، لاعب فريق المصري البورسعيدي من أجل التعاقد معه في الفترة القادمة ومعرفة رأيه في ارتداء الفانلة الحمراء في المستقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي هو من يقود المفاوضات مع إلياس الجلاصي نظراً للعلاقة القوية التي تربط بينهما مما دفع معلول إلى محاولة إقناع اللاعب بفكرة الانتقال إلى القلعة الحمراء في المستقبل بعدما نال إشادة السويسري مارسيل كولر".

وتابع:"يبحث النادي الأهلي عن سيناريو للتعاقد مع إلياس الجلاصي عن طريق الرحيل إلى الخارج أولا لأنه مازال يرتبط بعقد مع النادي المصري البورسعيدي يمتد لموسمين ونصف الموسم وصعوبة ضمه بشكل مباشر من النادي البورسعيدي".