عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور..حظك اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 : كن صبورًا ورومانسيًا

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

txt

على طول مأريفين.. أبراج تكره الصيف والحر والفرهدة

txt

توقعات الأبراج في شهر مايو 2023.. هؤلاء الأكثر حظا في العمل والمال والحب

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

تشير توقعات الأبراج اليومية إلى أنك قد تقع في الحب اليوم وتتحلى بالصبر في علاقة ما، ستكون الحياة المكتبية خالية من الإجهاد وقد تضربك الثروة المالية، ستكون الصحة العامة جيدة أيضًا.  

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

انتظر لحظة فقد يحدث ذلك غالبًا في النصف الثاني من اليوم، كن صبورًا ورومانسيًا في علاقتك ويجب أن ترتدي دائمًا ابتسامة ساحرة.

توقعات برج الثور صحيا

راقب نومك وتخلص من المشاعر السلبية واعتني بصحتك، اليوم، تريدك النجوم أن تتولى مسؤولية رفاهيتك ، لأن هذه هي الطريقة التي ستحقق بها السعادة الشاملة.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

كن مبتكرًا في العمل وعبر عن الاقتراحات دون موانع، قد تتوقع أيضًا تقديرًا من العملاء على العروض السابقة، يمكن أن ينزعج زملائك في العمل معك بسبب بعض الملاحظات ولكن تأكد من أنك تتحدث وتهدأ الأمور اليوم.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

قد تظهر بعض الاحتياجات المالية الجادة وقد تتطلب منك الإنفاق عليها، يمكن أن يكون هذا حتى حالة طبية طارئة في المنزل. 

برج الثور برج الثور اليوم برج الثور اليوم مهنيا برج الثور صحيا برج الثور وحظك اليوم توقعات برج الثور الفترة المقبلة توقعات برج الثور اليوم توقعات برج الثور صحيا حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

موضوعات متعلقة

إنسان صالح.. رضوى الشربيني تنعي مصطفى درويش بهذه الكلمات المؤثرة

بعد وفاة مصطفى درويش.. هل قلة النوم تسبب الموت؟| اعرف الحقيقة

وفاة مصطفى درويش.. جمال شعبان يكشف عن 6 فئات عرضة للسكتة القلبية

على طول مأريفين.. أبراج تكره الصيف والحر والفرهدة

توقعات الأبراج في شهر مايو 2023.. هؤلاء الأكثر حظا في العمل والمال والحب

برج الجوزاء.. حظك اليوم الإثنين 1 مايو 2023: تناول أكلا صحيا

برج الدلو.. حظك اليوم الاثنين 1 مايو 2023: تغييرات إيجابية

برج العقرب.. حظك اليوم الاثنين 1 مايو 2023: تقترب من منصب أعلى

ترشيحاتنا

تأجيل الامتحانات.. التربية والتعليم تكشف مصير طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان

بحضور أليو ديانج.. NBA Egypt يقيم ورشة عمل للناشئين والناشئات

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

ليستر سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

ضياء رشوان: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

عضو مجلس السيادة السوداني: حميدتي متمرد ولا تفاوض سوى على الهدنة الإنسانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ