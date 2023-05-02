الجيش الأمريكي يطارد منطادا مجهول المصدر اجتاز أجزاء من هاواي

تعقب الجيش الأمريكي منطادا مجهول المصدر اجتاز أجزاء من هاواي، بعد نحو ثلاثة أشهر من إسقاط منطاد المراقبة الصيني.



وبحسب تقرير لصحيفة "الديلي ميل" يتابع البنتاغون الجسم المجهول منذ أواخر الأسبوع الماضي وقرر أنه لا يشكل تهديدًا للأمن القومي أو حركة المرور الجوية، ولا يرسل أي إشارات اتصال، ولم يحلق فوق أي مواقع عسكرية حساسة.



وأشار التقرير إلى أن المنطاد يتحرك ببطء نحو المكسيك، ولا يزال بإمكان أمريكا إسقاطه إذا اقترب من الأرض.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على تحديد الجهة التي يعود إليها المنطاد، ولا تعتقد أنه تابع للصين.



وفي أوائل فبراير الماضي، أسقط الجيش الأمريكي منطادًا صينيًا دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية فور وصوله إلى منطقة آمنة فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشرقية للولايات المتحدة.