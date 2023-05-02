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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور وكيل الأزهر.. اليوم انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لكلية الإعلام عن إدارة الأزمات

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة الأزهر

تنطلق صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر كلية الإعلام بجامعة الأزهر الدولي الخامس بعنوان: «الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات».

ويحضر المؤتمر، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وذلك على مدار يومين متتاليين بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

 

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على دور الإعلام الرقمي في إدارة الأزمات بأنواعها، وتقييم الأداء الإعلامي عبر المنصات الرقمية في مواجهة الأزمات، فضلا عن رصد تأثير الإعلام الرقمي في توعية الجماهير بالأزمات المحلية والدولية وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى تقديم الحلول والمقترحات لتحسين الأداء الإعلامي الرقمي في إدارة الأزمات، ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسة تناقش دور الإعلام الدولي في الأزمات الدولية والاقتصادية والبيئية والتغيرات المناخية والصحية وصناعة الأزمة.

 

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