علي جمعة: أهل القرآن ليسوا حفظة السور والآيات فقط

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سؤال يقول (هناك فرق بين أهل القرآن وبين من حفظ القرآن؟

وقال علي جمعة، في فيديو له، إن أهل القرآن غير حفظة القرآن، فالحافظ للقرآن يستطيع أن يقرأ ويؤم الناس في الصلاة.

أما أهل القرآن فيجيب على أدق وأصعب الأسئلة القرآنية وأماكن الآيات والمتشابهات وما قبل الآية وما بعدها.

وأشار إلى أن الإنسان إذا وصل في حفظه للقرآن إلى هذه الدرجة من الاستحضار لآيات القرآن فهو من أهل القرآن.

وأوضح، أن حافظ القرآن الذي يعد من أهل القرآن يرى السور القرآنية كلها أمام عينيه كأنها سطر واحد لا يغيب عنه.