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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. أعراض تنذر بتوقف عضلة القلب.. 6 أنواع من الفواكه الطبيعية تناولها وشاهد ماذا يحدث لأسنانك

بعد وفاة الفنان مصطفى
بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. أعراض تنذر بتوقف عضلة القلب
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نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

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6 أنواع من الفواكه الطبيعية تناولها وشاهد ماذا يحدث لأسنانك

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. أعراض تنذر بتوقف عضلة القلب

رحل الفنان مصطفى درويش، أمس، عن عمر يناهز 43 عاما؛ بعد توقف في عضلة القلب، مما تسبب في حزن كبير بين متابعيه وأهله وأصدقاءه.

وكشف حاتم درويش، شقيق الفنان الراحل مصطفى درويش، اللحظات الأخيرة في حياة أخيه، من أنه تأخر في النوم عن المعتاد، ثم استيقظ لتناول الفطور، ثم استكمل النوم، لكن فجأة شعر بألم شديد، ولم يستطيع أخذ نَفَسه، حتى توفى.

أعراض خفية لحدوث الأزمة القلبية لا تتجاهلها

تحدث النوبة القلبية فجأة، وكذلك تكون مصاحبة ببعض الأعراض، إحداها هي النوبة القلبية الصامتة التي لا تعطي أي تحذير وتقتل الإنسان في صمت.

6 أنواع من الفواكه الطبيعية تناولها وشاهد ماذا يحدث لأسنانك

هناك العديد من معاجين الأسنان ومنتجات تبييض الأسنان الأخرى في السوق، ومع ذلك، فهي باهظة الثمن وقد يكون لها بعض الآثار الجانبية، كما أنها تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تكون قاسية على أسنانك ولثتك.

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