جمال شعبان يفجر مفاجأة عن علاقة وفاة مصطفى درويش وكورونا

كشف الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، مفاجأة من العيار بشأن الأسباب المحتملة التي أدت إلى رحيل الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجئ، حيث أنه لم يستبعد أن تكون إصابته بفيروس كورونا قبل عامين، ضمن الأسباب التي أدت لوفاته.

وتابع جمال شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON: الأسباب الاخرى وهي تتعلق بعدد ساعات النوم، حيث أن قلة ساعات النوم لـ 4 ساعات ضمن الأسباب التي قد تؤدي للوفاة، أو كذا الذين ينامون لساعات طويلة تتجاوز الـ9 ساعات، وخير الامور الوسط.

وتابع أن: "الوفاة مبكرا قبل سن الأربعين، بيكون بسبب خلل في كهرباء القلب، مصطفى درويش مفيش مرة راح عمل رسم قلب أو قاس ضغطه من نفسه كده واطمن على حاله؛ عشان مكانش بيحس بتعب، بس دا غلط، وإذا كانت هناك حالات على الصعيد الأسري قد تعرضت للوفاة المفاجئة؛ على بقية أفراد العائلة إجراء الفحوصات اللازمة.