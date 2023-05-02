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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. أعراض تنذر بتوقف عضلة القلب

مصطفى درويش
مصطفى درويش

رحل الفنان مصطفى درويش، أمس، عن عمر يناهز 43 عاما؛ بعد توقف في عضلة القلب، مما تسبب في حزن كبير بين متابعيه وأهله وأصدقاءه.

وكشف حاتم درويش، شقيق الفنان الراحل مصطفى درويش، اللحظات الأخيرة في حياة أخيه، من أنه تأخر في النوم عن المعتاد، ثم استيقظ لتناول الفطور، ثم استكمل النوم، لكن فجأة شعر بألم شديد، ولم يستطيع أخذ نَفَسه، حتى توفى.

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وقال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن عضلة القلب هي العضلة الوحيدة التي تعمل بلا توقف على مدار عمر الإنسان، تنقبض في اليوم حوالي 100 ألف مرة؛ لإمداد أكثر من 30 تريليون خلية بالغذاء والأكسجين.

وتابع شعبان- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”-، أن فشل القلب، عبارة عن “فشل انقباضي” و"فشل انبساطي"، وهبوط القلب الانقباضي؛ يعني “فشل القلب مع تمدد عضلة القلب”، وهبوط القلب الانبساطي؛ يعني “فشل القلب مع احتفاظ القلب بوظيفته الانقباضية”.

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أعراض توقف عضلة القلب

وأوضح بعض الأعراض التي تشير إلى توقف عضلة القلب، وهي كالتالي:

1- النهجان.. وتختلف درجاته حسب درجة هبوط العضلة.
2- أرق.
3- صعوبة في الهضم.
4- تورم في الساقين.

الوقاية من ضعف عضلة القلب

1- تجنب التدخين .
2- الحفاظ على الوزن .
3- ممارسة الرياضة  .
4- الأكل الصحي  .
5- الاكتشاف المبكر للضغط والسكر وعلاجهما مبكرا .
6- تجنب الزعل والانفعالات .
 

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