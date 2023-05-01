عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إنسان صالح.. رضوى الشربيني تنعي مصطفى درويش بهذه الكلمات المؤثرة

مصطفى درويش
مصطفى درويش

نعت الاعلامية رضوى الشربيني، الفنان مصطفي درويش الذي توفي اليوم إثر أزمة قلبية بعد توقف عضلة القلب.

وكتبت رضوى الشربيني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «ماذا بينك و بين ربك عشان كل الناس تنعيك و تدعيلك و تذكر عملك الطيب غير انك كنت انسان صالح…ربنا يرحمك و يغفر لك ويسكنك فسيح جناته ».

txt

بعد وفاة مصطفى درويش.. هل قلة النوم تسبب الموت؟| اعرف الحقيقة

txt

وفاة مصطفى درويش.. جمال شعبان يكشف عن 6 فئات عرضة للسكتة القلبية

اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش

كشف خالد الحلفاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، عن اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش :"لسه كان على جروب المسلسل أمس بيهز وبيضح، وكان بيقول ايفهات كتيره، ومكنش في أي بوادر للوفاة".

 

مصطفى درويش وفاة مصطفى درويش عضلة القلب حياة مصطفى درويش توقف عضلة القلب الفنان مصطفى درويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

موضوعات متعلقة

بعد وفاة مصطفى درويش.. هل قلة النوم تسبب الموت؟| اعرف الحقيقة

وفاة مصطفى درويش.. جمال شعبان يكشف عن 6 فئات عرضة للسكتة القلبية

على طول مأريفين.. أبراج تكره الصيف والحر والفرهدة

توقعات الأبراج في شهر مايو 2023.. هؤلاء الأكثر حظا في العمل والمال والحب

برج الجوزاء.. حظك اليوم الإثنين 1 مايو 2023: تناول أكلا صحيا

برج الدلو.. حظك اليوم الاثنين 1 مايو 2023: تغييرات إيجابية

برج العقرب.. حظك اليوم الاثنين 1 مايو 2023: تقترب من منصب أعلى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 1 مايو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

تأجيل الامتحانات.. التربية والتعليم تكشف مصير طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان

بحضور أليو ديانج.. NBA Egypt يقيم ورشة عمل للناشئين والناشئات

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

ليستر سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

ضياء رشوان: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

عضو مجلس السيادة السوداني: حميدتي متمرد ولا تفاوض سوى على الهدنة الإنسانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ