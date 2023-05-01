إنسان صالح.. رضوى الشربيني تنعي مصطفى درويش بهذه الكلمات المؤثرة

نعت الاعلامية رضوى الشربيني، الفنان مصطفي درويش الذي توفي اليوم إثر أزمة قلبية بعد توقف عضلة القلب.

وكتبت رضوى الشربيني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «ماذا بينك و بين ربك عشان كل الناس تنعيك و تدعيلك و تذكر عملك الطيب غير انك كنت انسان صالح…ربنا يرحمك و يغفر لك ويسكنك فسيح جناته ».

اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش

كشف خالد الحلفاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، عن اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش :"لسه كان على جروب المسلسل أمس بيهز وبيضح، وكان بيقول ايفهات كتيره، ومكنش في أي بوادر للوفاة".