سنجل ولا مرتبط.. ترند الكمثرى يشعل السوشيال ميديا

اشعل ترند الكمثرى السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وهو ترند عالمي يتصدر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام، وشارك فيه آلاف من رواد السوشيال ميديا.

ترند الكمثرى هو عبارة عن وضع الأشخاص غير المتزوجين الذين لا يرتبطون بعلاقة عاطفية ايموشن الكمثرى في الحالة أو وصف الشخصية على منصة الصور والفيديوهات انستجرام.

ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الرموز التعبيرية هي طريقة جديدة للأفراد الفرديين للإشارة بهدوء إلى حالة علاقتهم.

وأوضحت الصحيفة ان تجربة Pear الاجتماعية انطلقت الشهر الماضي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا ، حيث تطلب من العزاب وضع رمز تعبيري الكمثرى في الحالة الشخصية.

وشارك عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، في ترند الكمثرى سواء من مصر أو عالميا، ومن أبرزهم البلوجر كريم هشام، ورانيا يحيى.