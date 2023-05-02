أعراض خفية لحدوث الأزمة القلبية لا تتجاهلها

تحدث النوبة القلبية فجأة، وكذلك تكون مصاحبة ببعض الأعراض، إحداها هي النوبة القلبية الصامتة التي لا تعطي أي تحذير وتقتل الإنسان في صمت.

النوبة القلبية الصامتة

وبحسب ما نشره موقع هيلثي، فقد يصاحب النوبة القلبية ألم في الصدر بينما يمكن أن تحدث النوبة القلبية الصامتة دون أي أعراض، ويحتاج القلب إلى الدم المؤكسد؛ ليعمل، ومن الواضح أن تدفق الدم يمكن أن يتباطأ أو يتوقف بسبب تراكم الترسبات في الأوردة.

وكلما كان تدفق الدم أبطأ إلى القلب؛ زاد الضرر، كما ان النوبة القلبية الصامتة تمر دون أن يلاحظها أحد؛ لأنها تجوف القلب تدريجياً .

ألم في الصدر وعدم الراحة

أحيانًا يكون ألم النوبة القلبية مفاجئًا وحادًا، بحيث يمكن التعرف عليه وعلاجه في الوقت المناسب ومع ذلك، في حالة النوبة القلبية الصامتة، قد يكون من الصعب تحديد الأعراض، مع استمرارها ببطء في إتلاف القلب ، وقد تشعر بألم في الصدر أو عدم راحة أو ضغط. إذا رأيت مثل هذه الأعراض في أي وقت ، فاذهب إلى الطبيب على الفور.

عدم الراحة في أجزاء أخرى من الجسم

يمكن أن تؤثر النوبة القلبية ليس فقط على قلبك ولكن على الجسم كله يمكن أن تتأثر أجزاء كثيرة من جسمك بنوبة قلبية صامتة، كن متيقظًا إذا شعرت بعدم الراحة أو الألم في كتفيك وظهرك ورقبتك وفكك وبطنك.

- صعوبة في التنفس ودوخة

من الشائع أن تصاب بضيق في التنفس عند صعود السلالم أو الجري أو ممارسة الرياضة، ويمكن أن يحدث ضيق التنفس مع أو بدون ألم في الصدر، وهو علامة شائعة لنوبة قلبية صامتة، قد تجعلك أيضًا تشعر بالدوار أو الدوخة.

الغثيان والتعرق البارد

يمكن أن يكون التعرق البارد والغثيان والقيء من أعراض الأنفلونزا ، ولكنها قد تكون أيضًا أعراضًا لنوبة قلبية صامتة. إذا شعرت أن هذه الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا هي شيء أكثر خطورة ، فعليك أن تكون متيقظًا.