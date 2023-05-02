6 أنواع من الفواكه الطبيعية تناولها وشاهد ماذا يحدث لأسنانك

هناك العديد من معاجين الأسنان ومنتجات تبييض الأسنان الأخرى في السوق، ومع ذلك، فهي باهظة الثمن وقد يكون لها بعض الآثار الجانبية، كما أنها تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تكون قاسية على أسنانك ولثتك.

وإذا كنت تريد أن تلمع أسنانك بشكل طبيعي؛ فعليك تضمين الفواكه التالية، في نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.



الفراولة

وفقا لدراسة نشرت على NCBI ، تحتوي الفراولة على حمض الماليك، ويعتقد أن هذا الحمض له خصائص تبييض، والتي يمكن أن تساعد في تفتيح البلاك على الأسنان.

يزيد حمض الماليك من إنتاج اللعاب لدى الأشخاص الذين يعانون من جفاف الفم.

ويعمل اللعاب على إزالة كل ما يتراكم على الأسنان من الطعام والشراب ويقيها من التسوس.

البطيخ

يحتوي البطيخ على حمض الماليك أكثر من الفراولة.

يعمل هذا العنصر على زيادة إفراز اللعاب وإزالة الترسبات العالقة على الأسنان.

يُعتقد أن القوام الليفي للبطيخ يعمل على فرك الأسنان، وبالتالي إزالة البقع.

الأناناس

يجب أن تستهلك الأناناس لجعل الأسنان الصفراء تلمع مثل اللؤلؤ.

هذه الفاكهة تقتل البكتيريا العالقة على الأسنان.

يحتوي الأناناس على إنزيم محلل للبروتين يسمى بروميلين، والذي يعمل على تكسير الطبقة الصفراء للأسنان.

البابايا

البابايا هي أيضًا فاكهة رائعة للأسنان تحتوي على إنزيم محلل للبروتين مثل الأناناس.

يسمى الإنزيم الموجود في البابايا غرااءً، ويزيل البروتين الذي يتلف الأسنان.

التفاح

فوائد التفاح لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك جعل الأسنان نظيفة وقوية.

يعمل كمنظف طبيعي للأسنان عن طريق زيادة إنتاج اللعاب.

يقتل البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

يعمل التفاح المقرمش على تنظيف الأسنان.

البرتقال

يمكن أن يؤدي تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال إلى إفراز المزيد من اللعاب في الفم، ما يساعد على تنظيف الأسنان بشكل طبيعي.