في حملة مكبرة.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية شرقي الإسكندرية

شن حي شرق بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 6 حالات أعمال بناء تعديات على أراضي إصلاح زراعي بمشروع ناصر بجزء ١ حوش ٦ منطقة أبيس بنطاق الحي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية.

وأوضح رئيس حي شرق اللواء أحمد حبيب أن الأعمال كانت عبارة عن بناء أسوار وبعض الغرف تم بناؤها بدون ترخيص وتعد على أراضي أملاك الدولة وذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي، والمهندس إسلام عودة رئيس وحدة التدخل السريع بالمحافظة، والمهندس المسئول من مديرية الإصلاح الزراعي ومدير وحدة المتغيرات المكانية .

على الصعيد ذاته، شدد حبيب على تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أي مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بأحياء المحافظة يتم شنها بصفة مستمرة وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية.