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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

قاد معركة الأمعاء الخاوية 86 يوما.. من هو الشهيد الأسير خضر عدنان؟

من هو الشهيد الأسير
من هو الشهيد الأسير خضر عدنان؟

الشهيد الأسير الشيخ خضر عدنان هو عضو وقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، معروف بنشاطه في النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

 ولد في مدينة جنين في الضفة الغربية عام 1978، وانخرط في النضال الفلسطيني في سن مبكرة.

واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات، وتم إطلاق سراحه في عام 2011 في صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي وبعدها تم اعتقاله مرة أخرى عدة مرات من قبل السلطات الإسرائيلية، دون توجيه أي تهم له أو محاكمته ليخوض عدة إضرابات عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.

اضرب الأسير خضر عدنان عن الطعام 6 مرات خلال فترة اعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية، ففي عام 2012 أضرب عن الطعام لمدة 66 يوماً احتجاجًا على اعتقاله الإداري الذي تمتد فترته دون توجيه اتهامات أو محاكمة، وكان ذلك أطول إضراب عن الطعام يشهده السجناء الفلسطينيون في تاريخهم.

كما أضرب عن الطعام في عام 2015 لمدة 58 يومًا، وفي عام 2018 لمدة 54 يومًا، وكان السبب في كل مرة هو الاعتقال الإداري الذي تقوم به من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي عام 2021، أضرب عن الطعام لمدة 25 يومًا احتجاجًا على تدهور حالته الصحية في سجون الاحتلال أما الإضراب الأخير فكان قد بدأه الأسير الخامس من فبراير الماضي احتجاجا على اعتقاله- بعد يومين من رفض المحكمة الإسرائيلية العسكرية في سجن عوفر الإفراج عنه، ليستمر في الإضراب عن الطعام لـ86 يوماً ليرتقي بعدها شهيداً في الثاني من مايو 2023.

بدأ خضر عدنان حياته السياسية مبكرا خلال دراسته الجامعية، وكان أول اعتقال له من قبل السلطة الفلسطينية بتهمة التحريض على رشق رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان بالحجارة لدى زيارته جامعة بيرزيت عام 1998، وأمضى في الاعتقال عشرة أيام مضربا عن الطعام.

اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثناء الدراسة الجامعية، وأمضى في الاعتقال الإداري أربعة أشهر، ثم اعتقل مرة أخرى لمدة عام وتكرر اعتقاله  أكثر من عشر مرات يزيد مجموعها على ست سنوات، كان بينها الاعتقال ما بين 03/05/2004 و11/04/2005.

كما اعتقل لدى السلطة الفلسطينية في اكتوبر 2010، وأمضى 12 يوماً في السجن أضرب خلالها عن الطعام. 

 

ويعد أطول إضراب كان الاعتقال الأشهر بالنسبة لخضر في 17 ديسمبر 2011، وهو الذي خاض فيه أشهر وأطول إضراب فردي عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على اعتقاله الإداري دون تهمة، واستمر الإضراب 65 يوما ثم انتهى بتحقيق مطلب الإفراج عنه بتاريخ 17 أبريل 2012.

أفرجت عنه سلطات الاحتلال يوم 11 يوليو، ووصل إلى بلدة عرابة بقضاء جنين حيث استقبلته جماهير غفيرة وأعاد الاحتلال في الخامس من فبراير الماضي، اعتقال الشيخ عدنان بعد أن اقتحم منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابًا ليعلن في لحظتها دخوله في الإضراب عن الطعام حتى استشهاده في اليوم ال86.

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