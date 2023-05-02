فيديو مسرّب.. وزير إسرائيلي يتهم واشنطن بدعم الاحتجاجات ضد نتنياهو

اتهم وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، الإدارة الأمريكية بالتعاون مع حركة الاحتجاجات المتواصلة ضد التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرارها.

وجاء اتهام ليفين في فيديو مسرب وهو يتحدث مع نشطاء سياسيين متدينين، نشر موقع "والاه" الإخباري الإسرائيلي اليوم مقتطفات منه، فيما لم يصدر تعليق فوري من الوزير.

ويظهر ليفين وهو يتحدث عن المعارضة بقوله: "لديهم المحكمة والمدعي العام وقادة الاقتصاد، والحكومة الأمريكية التي تعمل بالتعاون معهم بهذه المسألة، وهو ما يتضح من الأشياء التي يقولها المتحدثون باسم الحكومة هناك".

ويتبنى ليفين موقفاً متشدداً بوجوب إقرار مشاريع قوانين التعديلات القضائية التي فجّرت موجة من الاحتجاجات في إسرائيل على مدى الأشهر الأربعة الماضية.



وفي هذا الصدد، شدد وزير العدل أيضاً على استعداده "للنضال من أجل خطة الإصلاح القضائي"، ملقياً اللوم على المعارضة في عدم إبداء بوادر حل وسط في المحادثات بمقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، واستدرك "ينبغي السعي للتوصل إلى حل وسط".

وعقب انتشار الفيديو المسرب، رفض زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني جانتس اتهامات ليفين، وقال في اجتماع لحزبه اليوم، إنه لا يقبل انتقاده للأمريكيين، مضيفا أن القول إن الأمريكيين متورطون "أمر لا أساس له وخطير".

وأشار جانتس إلى أن المحادثات التي يتوسط فيها الرئيس الإسرائيلي بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية لا تتقدم، لا سيما فيما يتعلق بموضوع لجنة اختيار القضاة.