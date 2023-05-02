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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشاهد مرعبة لمثيري الشغب خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بتونس

مشاهد مرعب لمثري
مشاهد مرعب لمثري الشغب خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بتونس

قام أحد مشجعي  كرة القدم في تونس  بحمل منشار آلي لتهديد مشجعين آخرين، بينما أضرم مشاغبون آخرون  النيران في أحد الملاعب في مشاهد مقلقة وقعت خلال ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا CAF.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، استضاف نادي الترجي الرياضي التونسي شبيبة القبايل الجزائري في إياب مواجهة الثمانية الأخيرة وتقدم 2-1 في مجموع المباراتين.

مشاهد مرعب لمثري الشغب خلال  مباراة دوري أبطال أفريقيا بتونس

في مقطع فيديو نشره على الإنترنت الصحفي التونسي سهيل خميرة من بي بي سي إفريقيا ، اندلعت مشاهد عنيفة بعد ما وصف بأنه شوط أول سلمي على أرض بطل تونس.

أظهر الفيديو حريقًا صغيرًا يندلع بجوار الأسوار الأمنية مما منع المشجعين من دخول أرض الملعب ، بينما هز متفرج آخر القضبان بقوة.

مشاهد مرعب لمثري الشغب خلال  مباراة دوري أبطال أفريقيا بتونس

على الرغم من الدخان الأسود الكثيف المتصاعد في الهواء، استمرت المباراة بأعجوبة كما هو مخطط لها مع إطلاق النار خلف مضمار الجري في ملعب حمادي العقربي في رادس.

نادي الترجي شبيبة القبايل الجزائري دوري ابطال افريقيا

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