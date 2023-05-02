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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب شرس يفتك بطفل عمره 5 سنوات ببريطانيا .. ما القصة؟

كلب شرس
كلب شرس

تعرض طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر لهجوم مروع من قبل كلب في كيرفيلي ، ويلز، حيث يعتبر هذا الهجوم وهو ثالث هجوم من نوعه في المنطقة في السنوات الأخيرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  تم استدعاء ضباط من شرطة جوينت إلى عنوان في Penyrheol ، Caerphilly في حوالي الساعة 9.10 صباحًا يوم السبت 29 أبريل بعد تقارير عن هجوم كلب. 

كلب شرس

حضر الضباط جنبًا إلى جنب مع المسعفين من خدمة الإسعاف الويلزية وتم نقل طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر إلى المستشفى مصابًا بإصابات لا تهدد حياته. 

وقال متحدث باسم شرطة جوينت: "تم استدعاؤنا إلى عنوان في بينيرول ، كيرفيلي في حوالي الساعة 9.10 صباحًا يوم السبت 29 أبريل ، عقب ورود أنباء عن هجوم كلب.

فيما يعد هذا الحادث هو ثالث تقرير عن هجوم كلاب في المنطقة في السنوات الأخيرة.

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