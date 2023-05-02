بطرس دانيال: فكرنا فى إقامة المهرجان الكاثوليكى "ليلة واحدة"

كشف الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما عن مفاجأة تتعلق بالدورة الجديدة للمهرجان والتى تحمل رقم 71 والتى من المقرر أن تطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 12 مايو الحالى.

وقال بطرس دانيال فى تصريح خاص لصدى البلد : كان هناك اتجاه كبير فى إدارة المهرجان بإقامة الدورة الجديد للمهرجان فى يوم واحد فقط ويأتى ذلك بسبب عدم وجود أفلام تتناسب مع معايير المركز تم عرضها فى 2022.

وأضاف بطرس دانيال : عندما رصدنا الأفلام التى عرضت فى عام 2022 وجدنا أن هذا العام ضعيف فنيا وهو الأمر الذى دفعنا للتفكير فى إقامة المهرجان فى يوم واحد على الرغم من أننا استقرينا على ثلاثة أفلام ولكن وجدنا ان هذا غير كافى لإقامة المهرجان.

واوضح بطرس دانيال : فكرنا خارج الصندوق وقررنا أن نقوم بتغيير استثنائى فى لائحة المهرجان ونستعين بأفلام لم تعرض تجاريا ووقع الاختيار على فيلم “كاملة” الذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى عدد من المهرجانات.

مهرجان المركز الكاثوليكى

كانت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلاً من مجدي سامي وميشيل ماهر قد اختارت خمسة أفلام للمشاركة بالمسابقة الرسمية هذا العام من بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعهم من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي:

* "ليلة قمر 14" ​للمخرج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي (السبكي فيلم للإنتاج الفني).

* "11:11" ​​للمخرج كريم أبو زيد ، إنتاج أيمن نجيب (Silver Green Film Production).

* "حدث في 2 طلعت حرب" ​للمخرج مجدي أحمد علي، إنتاج أحمد مجدي أحمد علي (شركة جراچ).

* "كاملة"​​ للمخرج چون إكرام، إنتاج رأفت توماس (هوليوود فيلم) وچون إكرام ساويرس.

* "الباب الأخضر"​ للمخرج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج شركة Codex.

وتشكّلت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كل من: الفنانة ماجدة زكي، والفنان مجدي كامل، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ورئيس أكاديمية الفنون المونتيرة الدكتورة غادة جبارة، ومدير التصوير الدكتور سامح سليم، الكاتبة والناقدة ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمار.

كما يكرم المهرجان ​الفنان يحيى الفخرانى، والفنان محمود حميدة​، والفنانة سهير رمزي، والفنانة هناء الشوربجي​​.

كما تقرر أيضا منح المخرجة القديرة إنعام محمد علي، جائزة فريد المزاوي، فيما ذهبت جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير سامي مغاوري، أما جائزة المركز الخاصة ستمنح للفنان والمطرب القدير مدحت صالح.

وفيما يخص جائزة الإبداع الفني ستمنح لكل من الكاتب والمؤلف القدير مدحت العدل، والموسيقار القدير هشام نزيه، والناقد نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وستمنح جائزة التميّز الإعلامي محمود سعد.

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام ٢٠٢٢ فقررت اللجنة العًليا للمهرجان منح جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة نيللي كريم ​عن دورها في مسلسل "فاتن أمل حربي"، وجائزة أحسن ممثل في عمل درامي للفنان أحمد أمين​​ عن دوره في مسلسل "جزيرة غمام"، وجائزة المركز التشجيعية الفنانة المتميّزة تارا عماد.