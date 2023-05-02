علماء يكتشفون ما يحدث قبل أن يموت الإنسان بثوان

وجد باحثون في جامعة ميشيجان أن الناس يختبرون قفزة في نشاط موجة جاما، في منطقة من الدماغ مسؤولة عن الوعي والحلم والهلوسة قبل الموت مباشرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، يعتقد العماء أن هذه الهلوسة مسؤولة عن التقارير التي تتحدث عن رؤية أشخاص لنور ساطع ، أو سماع أصوات ، أو غناء ، أو حتى رؤى أحبائهم عند اقترابهم من الموت.

ولا يزال البحث في مراحله الأولى - حيث شملت هذه الدراسة أربعة مرضى فقط - لكن العلماء يأملون أن تمهد الطريق نحو فهم أكبر لكيفية تفاعل الدماغ مع الموت.

ودرس الباحثون ، الذين نشروا نتائجهم أمس الاثنين في PNAS ، أربعة مرضى ماتوا بعد تعرضهم لسكتة قلبية أثناء مراقبة مخطط كهربية الدماغ (EEG).

ويعد مخطط كهربية الدماغ هو اختبار يقيس النشاط الكهربائي في الدماغ باستخدام أقطاب كهربائية متصلة بفروة الرأس. تكتشف هذه الأجهزة وتسجيل الإشارات الكهربائية الصغيرة من الدماغ، كان أربعة مرضى شملتهم الدراسة في غيبوبة وغير مستجيبين.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تحديدهم في النهاية على أنهم خارج نطاق المساعدة الطبية ، وبإذن عائلاتهم ، تم استبعادهم من أجهزة دعم الحياة.

وأثناء إزالة جهاز التنفس الصناعي الذي أبقاهما على قيد الحياة ، أظهر اثنان من المرضى زيادة في معدل ضربات القلب إلى جانب زيادة نشاط موجة جاما.