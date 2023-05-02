مستويات عجز الأصول الأجنبية للبنوك تتحسن في نهاية العام الماضي

تحسنت مستويات العجز في الأصول الأجنبية ضمن نقود الإحتياطي نهاية العام الماضي إلي 205.14 - مقابل 207.911 - في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 219.315- في أكتوبر 2022.

وسجلت الأصول المقابلة لنقود الاحتياطي حوالي 1.5 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي بعد أن كانت 1.54 تريليونا في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بـ 1.33 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس السنة، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.



وبلغ إجمالي النقد المتداول خارج البنك المركزي نحو 886.222 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 864 مليار جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 864 مليار جنيه في اكتوبر 2022.



وصلت ودائع البنوك بالعملة المحلية في البنك المركزي إلي 610.1 مليار جنيه في ديسمبر الماضي بعد أن كانت 682.4 مليار جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 470.7 مليار جنيه في أكتوبر من نفس السنة.