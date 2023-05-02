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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طلاب يسحلون مديرة مدرسة ويصيبونها بجروح خطيرة في أمريكا| شاهد

طلاب يسحلون مديرة
طلاب يسحلون مديرة مدرسة ويصبوها بجروح خطيرة بامريكا

اعتدى حشد من طلاب الصف التاسع بالضرب على مساعد مديرة مدرسة في تكساس، والذي كان لابد من نقله إلى المستشفى لإصابته بجروح خطيرة في الرأس.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”،  قام التلاميذ في مدرسة ويستفيلد الثانوية في الربيع، على بعد 20 ميلا شمال هيوستن ، بضرب المسؤول على الأرض بينما كانت تحاول فض شجار. 

يظهر مقطع فيديو  الضرب الوحشي الذي تعرضت له مديرة مدرسة من قبل طلاب في الصف التاسع بالمدرسة ،  حيث قالت أسرة المديرة إنها باتت عاجزة عن الكلام.

قال والد الضحية إنها تعاني من آلام مبرحة في الرأس وتحتاج إلى فحص بالأشعة المقطعية بعد الحادث. 

وقال الموظفون الآخرون الآن  إنهم لا يشعرون بالأمان في العمل ، وأن الآباء سيكونون "مستائين" إذا عرفوا مدى عدم الأمان داخل المدرسة.

فيما قالت معلمة أخرى في المدرسة للصحيفة : "ثلاثة أو أربعة أطفال آخرين قفزوا عليها. ضربوها على الأرض ، وبدأوا في ركلها وشد شعرها.

طلاب مديرة مدرسة تكساس

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