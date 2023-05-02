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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب ومستشار الرئيس ومحافظ مطروح يتفقدون الأنشطة والبرامج الرياضية بالمحافظة

صدى البلد

قام، صباح اليوم، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور لفيف من المسؤولين والشخصيات العامة وقيادات الشباب والرياضة والمحافظات الحدودية المُشاركة، بالإضافة إلى عمد ومشايخ والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ بمطروح.

 

أكد وزير الشباب والرياضة، علي حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

 

ولفت الدكتور أشرف صبحي، الشباب المشاركين في معارض الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، في ضرورة معرفة شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية على قضايا الوطن وأهم تحدياته وإنجازته، والعمل علي زيادة الوعي لدى شباب تلك المناطق يعد من أولى أولويات وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانتماء وحب الوطن.


وشدد الوزير علي حرص الوزارة على تحقيق الاندماج الكامل بين الشباب من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب بكافة المحافظات وخاصة في المحافظات الحدودية، وتكثيف المشروعات والأنشطة المُقدمة لأبناء مصر من قاطنى المحافظات الحدودية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

 

وتضمنت الجولة التفقدية للأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، معرض لأندية الفتاة والمرأة والتدريب العملي للإسعافات الأولية لجوالة مراكز الشباب للإدارة المركزية لتنمية الشباب، والرسم علي الأسفلت مُقدمة من الإدارة المركزية لتنمية النشء.

 

وتفقد فعاليات ألعاب تنس الطاولة، الشطرنج، كرة الطائرة معاقين، وأنشطة الاتحادات الرياضية (الألعاب الإلكترونية، الألعاب الترفيهية، اتحاد الملاحة الرياضية) للإدارة العامة للاتحادات النوعية، وفعاليات الدورة التدريبية لياقتي مهارتي، وافتتاح دوري الاحياء والأندية والساحات الشعبية للإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

 

ويستكمل الدكتور أشرف صبحي، اليوم، جولته التفقدية بمحافظة مطروح لعدد من الأنشطة والفعاليات علي ملاعب كليوباترا، يعقبها عدد من الافتتاحات والأنشطة بمركز شباب مطروح، وحضور لقاء حواري مع شباب مطروح بمكتبة مصر العامة.

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