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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ركاب مترو يقفزون على القضبان لإنقاذ امرأة من الموت في لندن |فيديو

ركاب مترو يقفزون
ركاب مترو يقفزون على قضبان قطار لإنقاذ امرأة من الموت

كشفت لقطات تحبس الأنفاس لركاب مترو أنفاق شجعان وهم  يقفزون على قضبان لمساعدة امرأة سقطت من سكوتر التنقل الخاص بها قبل أن يصطدم بها القطار.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”،  اندفعت مجموعة من الرجال على القضبان في محطة مترو أنفاق King's Cross في لندن بعد ظهر يوم السبت لمساعدة المرأة بعد سقوطها بينما كان قطار خط فيكتوريا القادم على بعد دقائق فقط. 

يسمع عبر الفيديو المارة الخائفون وهم يأمرون الرجال بـ "خلع حذائها" وهم يحاولون تحريرها من القضبان.

وبحسب ما ورد عالج المسعفون المرأة في مكان الحادث من إصابات في الرأس قبل نقلها إلى مركز صدمات رئيسي مع ما يُعتقد أنه قد يغير حياتها.

فيما تم استدعاء شرطة النقل البريطانية إلى محطة مترو الأنفاق في الساعة 1.42 مساءً يوم السبت لتقارير عن سقوط ضحايا على القضبان ، حسبما قال متحدث باسم صحيفة The Sun.

مترو مترو أنفاق لقطات تحبس الانفاس امراة

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