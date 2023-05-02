انضم لجماعة إرهابية.. بيان عاجل من الداخلية السعودية بشأن احد مواطنيها

نفذت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم (الثلاثاء)، حكم القتـل تعزيراً بأحد الجناة انضم إلى خلية إرهابية في المنطقة الشرقية.

وذكرت الداخلية في بيان لها؛ أن المواطن السعودي منهال بن عبدالله آل ربح انضم إلى خلية إرهابية تسعى للإفساد في البلاد، وإطلاق النار على المركبات الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم، وحيازة أسـلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتأييد منهج أحد الهالكين واقتناعه بما كان يروج له، وتستره على عدد من المطلوبين أمنيًا وعدم الإبلاغ عنهم.

وذكرت الوزارة السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

فيما أكدت الداخلية السعودية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.