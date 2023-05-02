ميكروباص يدهس طفل أثناء سيره بعين شمس

ضبط رجال الأمن قائد سيارة ميكروباص بالقاهرة لقيامه بالإصطدام بطفل وإحداث إصابته ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها طفــــل ٧ سنوات مقيم بدائرة القسم مـصاب بإضطراب بدرجة الوعى وبجروح متفرقة بالجسـم إثر حدوث مصادمة بدائرة القسم .

السائق المتهم

وبالإنتقال وسؤال والـده مقيم بذات العنوان قرر بأنه حال سير نجله بمحل البلاغ إصطدمت به سيارة "ميكروباص" وفرت هاربة نتج عن ذلك إصابته ، وأمكن ضبط السيارة وقائدها وتبين أنه سائق مقيم بدائرة القسم .

وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .