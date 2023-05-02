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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات من أهم القلاع الصناعية الوطنية في مصر ومن أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا

وزير الإنتاج الحربى يتابع الموقف التنفيذي لتحويل 2262 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي

وزير الدولة للإنتاج
وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى  وزير الدولة للإنتاج الحربي، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) أحد المصانع التابعة للوزارة، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص عليها بغرض المتابعة الدورية والإطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة.

وعقد الوزير فى البداية اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ومعاونيه لمناقشة المؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء الخاص بالمصنع والموقف الحالى للعقود الجارى تنفيذها وما تم عقده مؤخراً من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات بهدف نقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالمصنع.

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية بالمصنع شمِلت المرور على مبني الإصلاح والتجديد حيث اطلع علي المراحل التصنيعية للمركبة المدرعة ( سينا 200 ) ،  وكذلك تم إستعراض تصنيع شاسيه المركبة الأورال.

وأكد الوزير محمد صلاح على الدور الريادى للمصنع فى مجال الصناعات الثقيلة بشقيها العسكري والمدني والذي بدأ عام 1987 بمنطقة أبو زعبل ، موضحاً أن ( مصنع 200 الحربى ) هو أحد أهم القلاع الصناعية الوطنية في مصر ومن أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن المصنع يمثل مصدر رئيسي لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية مثل المدرعات والكباري وغيرها من المنتجات بأعلى جودة وكفاءة، إلى جانب دوره الفعال في الصناعات المدنية الثقيلة مشاركةً منه في تنفيذ المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.

كما اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الجولة علي الموقف التنفيذي لتحويل (2262) أتوبيس تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالتعاون مع وزارتيّ البترول والتنمية المحلية وشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي لتطوير وسائل النقل للتحول للنقل الأخضر وإحلال صناعة المركبات للعمل بمصادر طاقة صديقة للبيئة بدلاً من الوقود الأحفوري التقليدي خاصةً في ضوء توافر اكتشافات الغاز الطبيعي مؤخراً.

وأضاف أن هذا التعاون المشترك يساهم فى حماية البيئة من التلوث وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الحرة وبالتالي تعزيز الاقتصاد القومي للدولة، مشيراً إلى تطلعه إلى الإنتهاء من تنفيذ خطط هذه الشراكة في أسرع وقت والالتزام بالمخطط الزمني لتنفيذ المشروع بأعلي كفاءة والاستمرار في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز جهود التنمية والاستفادة من القدرات والموارد المتاحة.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر أن الوزير أكد خلال الجولة التفقدية حرص الوزارة من خلال شركاتها ووحداتها التابعة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمصر وأن هذا لن يتحقق إلا بسواعد العاملين المخلصين بالإنتاج الحربي وكافة العاملين بمختلف الجهات التصنيعية بالدولة.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس أحمد عبد الخالق مستشار النائب والمهندس محمد أبو النجا مستشار النائب والمهندس خالد عبد اللطيف رئيس قطاع الجودة والمهندس وائل محمود المكى رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدكتور مهندس عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم .

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