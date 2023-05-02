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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. تدشين أول وحدة لمبادرة "ريحانة" لتدريب فتيات مطروح

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، واللواء أحمد جمال الدين ،مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، واللواء خالد شعيب ،محافظ مطروح، والدكتور محمد رفاعي ، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير؛ تدشين أول وحدة لمبادرة "ريحانة" لتدريب الفتيات من محافظة مطروح ،والتي تنفذها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، استمراراً للاهتمام المتواصل بالفتاة المصرية، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.

أكد الوزير أهمية البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات بعنوان «ريحانة» تحت رعاية انتصار السيسى، قرينة الرئيس، ودوره فى توعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.


وأضاف الوزير أن أهمية البرنامج تتمحور في تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء، وتأثيرهن في شتى المجالات، وذلك في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات; بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.


وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي إهتمام الوزارة بتنفيذ مشروعات وأنشطة فى جميع المحافظات داخل المنشآت الشبابية والرياضية لنش القيم الإيجابية والانسانية بين أوساط الشباب والنشء فى ضوء استراتيجية بناء الانسان.


ومن جانبه قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير :إن هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مصر الخير" لتدشين وحدة مبادرة "ريحانة" برعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي،قرينة السيد رئيس الجمهورية، من نماذج التعاون بين المجتمع المدني والحكومة، وذلك في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مصر الخير" وتفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين في هذا المجال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير في مبادرة "ريحانة" يهدف إلى التنسيق في توعية الفتيات بحقوقهن في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتعريفهن بالقوانين المتعلقة بحقوقهن من خلال حملات التأييد والمشاركة المجتمعية، وبعض مشروعات ريادة الأعمال وتنفيذ مشروع ريحانة والعمل على دعم المحافظات الحدودية، وذلك من خلال عدد من المراحل منها تمكين المتطوعات من المهارات التي تمكنهن من نشر الوعي بالقيم الأكثر احتياجاً في تلك الفترة، ثم إعداد المواد الدعائية والاحتياجات الأساسية اللازمة.

تتضمن مبادرة ريحانة، 26 وحدة للمبادرة داخل 26 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تم اختيار الفتيات المشاركات من خلال المقابلات الشخصية، بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحة وزارة  الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء.

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