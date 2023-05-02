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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يعيد طفلة ضلت الطريق لأهلها بالفيوم

الطفلة
الطفلة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.

وتبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم من الأهالى بالعثور على (طفلة بدائرة القسم).

 على الفور قامت مديرية أمن الفيوم بتكليف قوة أمنية بالتوجه لمحل البلاغ ، حيث تم التقابل مع (الطفلة سن14) وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى الفيوم ، وبتكثيف الجهود تم التوصل إلى والدها ،وتم إستدعائه وتسليمه الطفلة، عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها ، وقد قدم المذكور الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى إعادة نجلته .

أجهزة وزارة الداخلية العثور على طفل رجال الشرطة قسم شرطة أول الفيوم قوة امنية

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