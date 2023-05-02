الأمن يعيد طفلة ضلت الطريق لأهلها بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.

وتبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم من الأهالى بالعثور على (طفلة بدائرة القسم).

على الفور قامت مديرية أمن الفيوم بتكليف قوة أمنية بالتوجه لمحل البلاغ ، حيث تم التقابل مع (الطفلة سن14) وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى الفيوم ، وبتكثيف الجهود تم التوصل إلى والدها ،وتم إستدعائه وتسليمه الطفلة، عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها ، وقد قدم المذكور الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى إعادة نجلته .