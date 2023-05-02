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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواطنون يضعون حواجز خرسانية لركن سياراتهم بالمحلة.. والمحافظ يهدد بغرامات|صور

حواجز خرسانية بالمحلة
حواجز خرسانية بالمحلة

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم استمرار احتلال بعض المواطنين الشوارع والرئيسية والفرعية بوضع حواجز خرسانية أمام منازلهم ومحلاتهم التجارية الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة النقل والمواصلات والسير المارة من المواطنين. 
في ذات السياق شن مسئولوا حي ثان المحلة حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإشغالات سعيا في رفع التعديات على الطريق العام ورفع الحجارة والحواجز الخرسانية حفاظاً على سلامة وصالح المواطنين. 

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية للقضاء علي كافة الظواهر السلبية وإعادة الانضباط إلي الشارع مؤكدا علي تحرير محاضر رسمية وغرامات تقضي بالحبس المخالفين .
 

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الجدير بالذكر أن ميدان المحطة أكبر ميادين المدينة العمالية يعاني من انتشار الباعة الجائلين بشكل عشوائي مما يعوق حركة النقل والمواصلات والسير المواطنين طوال ساعات الليل والنهار.

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الإشغالات التعديات على الطريق العام الباعة الجائلين الحواجز الخرسانية الطريق العام محافظ الغربية المحلة منشية البكري

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