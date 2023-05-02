عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي: توقعات بنمو اقتصاد آسيا 4.6% العام الجاري بزخم جديد من الصين

صدى البلد

  وقع صندوق النقد الدولي، اليوم /الثلاثاء/، أن ينمو اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.6% العام الجاري، مقارنة بـ 3.8% العام الماضي.


وذكر صندوق النقد - في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية نشر عبر موقع الصندوق الرسمي - أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستساهم بنحو 70% من النمو العالمي هذا العام، مدعومة بزخم جديد من الصين.


وأوضح تقرير الصندوق أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ " تظل منطقة ديناميكية على الرغم من الخلفية القاتمة لما يبدو أنه يتشكل على أنه عام مليء بالتحديات بالنسبة للاقتصاد العالمي".


وأضاف أن النمو العالمي مهيأ للتباطؤ مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على النشاط الاقتصادي، بينما تسببت الضغوط المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا في زيادة حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي.


من ناحية أخرى، أشار الصندوق إلى أن الانتعاش الاقتصادي للصين ونمو الهند الاقتصادي وفرا القوة الدافعة الرئيسية للحيوية الاقتصادية في المنطقة. وتنمو اقتصادات ناشئة أخرى في المنطقة بشكل مطرد، وإن كانت في بعض الحالات أقل قليلا من العام الماضي.


وحذر صندوق النقد الدولي من مخاطر التضخم المستمر، قائلا إنه في حين أن التضخم قد تراجع ، فإنه لا يزال أعلى من الأهداف في معظم البلدان. 


كما حث البنوك المركزية في آسيا، باستثناء اليابان والصين، على إبقاء السياسة النقدية مشددة لإبقاء التضخم تحت السيطرة، والذي قد يظل مرتفعا بسبب الطلب المحلي القوي جزئيا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

حرمان لمدة عام وغرامة.. عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من مباراة السوبر

آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

تركيا تعلن إتاحة منح تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى مصر

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

التموين: استلام 685 ألف طن قمح عبر 420 موقعاً على مستوي الجمهورية

انشقاق 7 ضباط و 468 جنديا عن قوات الدعم السريع

باست إيده أثناء اللايف.. موقف صيدلانية وبلوجر شهيرة يثير الإعجاب

مفتي الجمهورية يلقي محاضرة تاريخية بجامعة أليجرا الهندية العريقة.. فيديو وصور

إيران تدعو خادم الحرمين لزيارتها.. كيف يؤثر البلدان على الشرق الأوسط الفترة المقبلة

استرداد 600 ألف متر خلال 3 أيام.. تفاصيل عمليات إزالة التعديات بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

احذر.. القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

رئيس الأركان يشهد مشروع أمان -2 لإدارة الإشارة

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

فيديو

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

موجة حارة تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

الذهب يتراجع ومفاجأة في سعر الدولار | تفاصيل

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ