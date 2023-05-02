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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: استلام 685 ألف طن قمح عبر 420 موقعاً على مستوي الجمهورية

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام نحو 685 ألف طن قمح محلي من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتي اليوم الثلاثاء

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،  تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً الى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

واضاف المصيلحي أن الموسم الحالي شهد دخول 6 صوامع حقلية للخدمة  في موسم 2023 منها 4 صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح ، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا .

وأوضح المصيلحى أنه يجري العمل حاليا على انشاء  60 صومعة حقلية على ‏‏مستوي الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎، وتأتي إنشاء تلك الصوامع الحقلية لاهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.

وأشار  الوزير  إلي  تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه‎، موضحَا أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

وأكد المصيلحي أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين علي زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار إلي أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكداً علي ضرورة تشجيع المزارعين علي ‏‏توريد محصول القمح إلي الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

استهلاك احتياجات التجارة الداخلية التسهيلات الحقول الزراعية الدكتور علي المصيلحي القمح المحلى

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