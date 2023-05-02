فيجور وهوج بول والرمال البيضاء.. منصات لسرقة أموال المصريين |كيف تحمي نفسك؟

طمعهم في جمع المال أعمى بصيرتهم عن مدى شرعية الطريق الذي يسلكونه لكسب ما يطمعون به كحفنة من الأموال السوداء التي كانت سبباً في سقوط الكثير من المواطنين كفريسة لتطبيقات النصب الإلكتروني مثل هوج بول والرمال البيضاء وفيما يلي نستعرض لكم قصص تطبيقات خدعت المصريين وتحصلت على أموالهم.

انتشار عمليات النصب الالكتروني

آثار التطور التكنولوجى بمختلف المجالات امتيازات عدة، إلا أنه بات باب للنصب الإلكترونى ما يتطلب بطبيعة الحال المزيد من أدوات المراقبة لضبط الجناة بشكل أسرع.

في 2 مارس 2023 تداولت أخبار حول قيام منصة تسمى "هوج بول" بالنصب على عدد كبير من المواطنيين و الاستيلاء علي أموالهم، وظهرت شركة هوج بول Hoogpool للاستثمار في شهر أغسطس 2022 الماضي .

تطبيق هوج بول Hoogpool هو تطبيق إلكتروني على متجر سوق بلاي مصر، ويتبع شركة هوج بول Hoogpool التي تعمل في مجال الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، ولها رخصة تجارية مصرية، وله موقع إلكتروني، لكن الموقع متوقف في الوقت الحالي.

ووصل عدد المواطنين الذين تعرضوا للنصب في منصة هوج بول Hoogpool الإلكترونية، و اشتروا الآلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك، و تهدف المنصة إلى الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، وزعمت أن يمكن لأي شخص الربح من الأموال عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

أحد ضحايا تطبيق هوج بول

وتختلف أسعار الآلات، حيث تسجل سعر الآلة 1 من تطبيق هوج بول 5 آلاف جنيه بربح يومي 240 جنيه مصري، ويتم سحب المبلغ بعد 150 يوم، وتكون الأرباح 35 ألف جنيه، وسجل سعر الآلة 2 من تطبيق هوج بول 6 آلاف جنيه بربح يومي 280 جنيه مصري، ويتم سحب المبلغ بعد 200 يوم، وتكون الأرباح 52 ألف جنيه، بينما سجل سعر الآلة 3 من تطبيق هوج بول 16 ألف جنيه بربح يومي 1100 جنيه مصري، و يتم سحب المبلغ بعد 200 يوم، وتكون الأرباح 220 ألف جنيه.

وقال محمود لطفي أحد ضحايا تطبيق "hogg pool" هوج بول الإلكتروني أن تطبيق هوج بول كان له اعلانات كثيرة وملفتة للغاية وحفلات على مستوى الجمهورية للترويج عنه بشكل كبير، وسجل سعر الدولار على المنصة 20 جنيها ووضع مبلغ 24 ألف جنيه.

وأضاف محمود أن هناك ضحايا شاركو بمبالغ ضخمة وصلت 400 الف جنيه ، حتى أنه أخبر عائلته ووضعوا مبلغ اكثر من 350 الف جنيه ، و كان يقوم بتحويل الأموال على أرقام هاتف خاصة بمسئولي منصة هوج بول.

وأكد محمود لطفي، أن طمعه كان وراء إيداع أموالي في تطبيق "هوج بول، و استغرق ثلاثة أيام، حيث كان في حالة تركيز مع المنصة ليل نهار، في البداية وضع مبلغ 16 ألف جنيه.

إيهام الناس بسجل تجاري

وقال محمد جابر، يتم السحب والإيداع كان عن طريق فودافون كاش، و المنصة عبارة عن نوع من انواع العملات الرقمية ، والمسؤولون عن هوج بول كانوا يقومون بإيهام الناس بأوراق سجل تجاري وبطاقة ضريبية للشركة .

وقال المحامي عبدالرحمن جاد، إن بداية ظهور شركة هوج بول كانت منذ 4 أشهر عبر إعلانات ممولة على تطبيقات التواصل الاجتماعي توهم متابعيها بالربح السريع، وبدأت الشركة بعدد قليل من المواطنين الذين شرعوا في ضم أقاربهم وأصدقائهم حتى تحصلت الشركة على مبالغ بالملايين من الضحايا.

وأشار جاد - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": عقب معرفته بتورط محامي بمكتبه الخاص في تلك الشركة، طالب المواطنين بتوخي الحذر الشديد في التعامل مع النصابين والتصرف في أمولهم، مشيرا إلى أن الشركة أوهمت المواطنين بحصولهم على مكاسب بدولارات يوميا استغلوا في ذلك سعى المواطنين حول الثراء السريع.

وأضاف جاد، أن النصب والاحتيال عن طريق التطبيقات أصبح شائعا على الإنترنت، مؤكدا أن شركة هوج بول لا تملك سجلا ضريبيا، ولا تملك أي تصريح وتعتبر شركة مخالفة، لافتا: حرر بعض ضحايا شركة هوج بول محاضر في مباحث الأموال العامة بالعباسية، والقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على المتهمين، وصدر قرار بالتحفظ على أموالهم.

عقوبة النصب الإلكتروني

ولم يكن تطبيق هوج بول الأول من نوعه في النصب الإلكتروني على المواطنين، لأنه في يناير 2023 في تصدر تطبيق الرمال البيضاء أو الوايت ساندز، مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث عبر محرك جوجل في مصر، وظهر التطبيق بمصر في أكتوبر 2021 باعتباره منصة لربح الأموال عبر الإنترنت.

وقام بعض المؤثرين بالترويج للتطبيق الجديد عبر مجموعة فيديوهات تشرح كيفية الربح من التطبيق للمستخدمين، ويساعد التطبيق مستخدميه على ربح المال بسهولة عبر الإنترنت، عن طريق تنفيذ بعض المهام البسيطة عن طريق متابعة الأشخاص والصفحات عبر موقعي يوتيوب وفيسبوك، ومشاهدة الفيديو أو الاشتراك في القنوات أوالإعجاب بالمنشورات.

ونجح التطبيق في ضم 6 ملايين مشترك، وتراوحت قيمة الأموال التي جمعها مديري التطبيق من اشتراكات المستخدمين ما بين 3 و5 مليار جنيه مصر، ويوفر تطبيق الرمال البيضاء مجموعة من الباقات المختلفة، يمكن لمستخدمي التطبيق ربح الأموال عبر الإنترنت.

وتبدأ الباقات من إيداع 100 جنيه حتى 500 جنيه، حيث تمنح باقة الـ 100 جنيه أرباح 25 جنيه في اليوم لمدة 60 يوم بإجمالي أرباح 1500 جنيه، فيما تمنح باقة 300 جنيه ربح 66.5 في اليوم لمدة 60 يوما بإجمالي أرباح 3990 جنيه، وتمنح باقة 500 جنيه، ربح 110 جنيه في اليوم لمدة 60 يوم بإجمالي أرباح 6600 جنيه، و كلما زاد حجم الباقة، كلما زاد عدد المهام التي يتيحها التطبيق وكذا الربح.

وعن عقوبة النصب الإلكتروني على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قال المستشار نجيب جبرائيل، أن الإستيلاء على مال الغير عن طريق ذلك، تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف.

وأضاف جبرائيل في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن القانون رقم (146) لسنة 1988، والخاص بشركات توظيف الأموال، والذي ينظم توظيف الأموال، ينص على أن تلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها لا تقوم به إلا شركات مساهمة تكون مقيدة بالسجل المعد لذلك.

ولفت إلى أنه في المادة (21) نص القانون على أن من يتلقى أموالا من الجمهور على خلاف أحكام هذا القانون، تكون العقوبة السجن لمدة تصل لـ15 عامًا، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثلي الأموال التي حصل عليها، مع الحكم برد هذه الأموال، كما أن القانون بالمادة (208) مكرر نص على أنه يحق للنائب العام إصدار أمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنعهم من التصرف فيها.