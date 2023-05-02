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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مستريح الإنترنت..أحدث طرق النصب.. القبض على صاحب تطبيق يوهم الناس بربح الملايين

أحدث طرق النصب..القبض
أحدث طرق النصب..القبض على صاحب تطبيق ينصب على الناس ويوهمهم

وجد محتالون في التكنولوجيا طريقًا مبتكرًا وسهلًا للنصب على المواطنين.

 إلقاء «طُعم» للضحية أسهل الطرق لاصطيادها، وكلما كان الطُعم كبيرًا كان الصيد سهلًا لذلك تأخذ التطبيقات أونلاين دورا كبيرا في النصب.

 

النصب عن طريق الوهم وفكرة تطبيق فيجور 

 

 يستقبلك القائمون على تطبيق :فيجور" بإحدى قاعات الفنادق خلال مؤتمر ينظمونه ،  يُدهشونك بأنك أصبحت رجل أعمال وشريك نجاح لهم في مجال بيع وتوريد الملابس والإكسسوارات.

 ويستقبلونك بهذه الجملة المثيرة «لو نفسك تشترى عربية وشقة أو حتى موبايل «موديل» حديث هنحققلك حلمك» ، يقنعونك بأن ما تتمناه سيكون أمامك خلال شهور، ولتكتمل خدعتهم يطالبونك بشراء يونيفورم خاص بهم وعمل شير أصدقائك أثناء التقاطك صورًا بجوار سيارة باهظة الثمن لجذبهم للاستثمار عبر التطبيق، والمقابل يكون ربحًا أسبوعيًا مماثلًا للمبلغ المدفوع ولا يقل عن 5 آلاف جنيه.

أحدث طرق النصب..القبض على صاحب تطبيق ينصب على الناس ويوهمهم بربح الملايين
أحدث طرق النصب..القبض على صاحب تطبيق ينصب على الناس ويوهمهم بربح الملايين

ضحايا تطبيق فيجور

 

الضحايا من جميع المحافظات ، ومن الإسكندرية إلى أسوان، المستويات التعليمية والفئات الاجتماعية ، بين مهندسين وأطباء و سباكين وحراس عقارات والمبالغ المستولى عليها تصل لمليارات الجنيهات.

أحدث طرق النصب..القبض على صاحب تطبيق ينصب على الناس ويوهمهم بربح الملايين

وأول محاولات النصب كانت إعلان على فيسبوك “أدفع 20 ألف جنيه ولك أرباح أسبوعية 20 ألف جنيه!”، وجذب المنشور حاتم عبده، كبير المذيعين باتحاد الإذاعة والتليفزيون «قلت استثمر قرشين لابنى وأأمن مستقبله»، وقال«تواصلت مع القائمين على التطبيق، وعرفت إنهم ينظمون مؤتمرات للقاء راغبى الاستثمار بفنادق وكافيهات ومقار جميعات خيرية في القاهرة والإسكندرية والبحيرة ومحافظات أخرى».

 

ومن المحاولات الأخرى للنصب، أنه داخل إحدى قاعات مؤتمر لـ«فيجور» التقى «عبده» بـ4 شباب قدموا له أنفسهم باعتبارهم أصحاب المشروع، وشعر من حديثهم أنهم سيحققون أحلام الناس. ومن طرق إقناع الضحايا «هنقرب لكم حاجاتكم وهتكون بين إيديكم من خلال أرباح أسبوعية»، ويتحول هذا الكلام لكتابة عقود بين طرفين و يطالبون الزبون بشراء «يونيفورم» عبارة عن «بدلة» أحدث موضة «عشان تتصور بيها»، وأخرى يكتفون بأخذ الأموال فحسب.

أحدث طرق النصب..القبض على صاحب تطبيق ينصب على الناس ويوهمهم بربح الملايين

القبض على صاحب تطبيق فيجور 

 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى - الأمن العام ) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - محبوس على ذمة قضية الإستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق "فيجور" الإلكترونى) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على أموال المواطنين عبر أحد المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح، لمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة  ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

 قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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