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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرسوم سامي من سلطان عمان بشأن حديقة النباتات والأشجار

سلطان عمان
سلطان عمان

أصدر  السلطان العماني  هيثم بن طارق  مرسومًا سلطانيًا ساميًا بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 6/ 2006 بشأن حديقة النباتات والأشجار العُمانية.

كان  السلطانُ هيثم بن طارق في وقت سابق قد أصدر  3 مراسيم سلطانية سامية، فيما يلي نصوصها:

مرسوم سلطاني رقم (20/ 2023) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سدي الحماية من مخاطر الفيضانات (ANS02 & ANS03) في وادي الأنصب في ولاية بوشر في محافظة مسقط

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 78، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سدي الحماية من مخاطر الفيضانات (ANS02 & ANS03) في وادي الأنصب في ولاية بوشر في محافظة مسقط- المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين- من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 20 من رمضان سنة 1444هـ الموافق: 11 من أبريل سنة 2023م.

مرسوم سلطاني رقم (21/ 2023) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي طهوة في ولاية الكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 78، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي طهوة في ولاية الكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية- المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين- من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 20 من رمضان سنة 1444هـ الموافق: 11 من أبريل سنة 2023م.

مرسوم سلطاني رقم (22/ 2023) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات (Z4C) في وادي الزهيمي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم رقم 64/ 78، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات (Z4C) في وادي الزهيمي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة- المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين- من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
 

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