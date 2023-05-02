حال التمسك به.. هيثم فاروق يدعم قرار الزمالك بالانسحاب من السوبر

علق هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك السابق، على قرار الفريق الابيص بالانسحاب من لقاء السوبر أمام الأهلي.

وكتب هيثم فاروق فى تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "قرار الإعتذار عن مباراة السوبر قرار رائع حال التمسك به"

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبي.