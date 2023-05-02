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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بقيمة 1.5 مليون جنيه بمطار برج العرب..صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة طيران ويز اير اشتبه عادل متولى رئيس الوردية ومحمود الشيشينى رئيس قسم الوديعة فى الراكب  م . م . ع  مصري الجنسية ، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد بدر وهدير عبدالمنعم  مأموري الفحص بالأشعة لم يسفر التفتيش عن شيء وبتفتيشه عن طريق جهاز الفحص الذاتي أفاد الطاقم بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة معتمة حول جسد الراكب.

وبالعرض على وليد عيسى مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من محمود غنيم رئيس القسم وهلال الغزالى رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ومحمد عثمان رئيس قسم الأمن الجمركى وعادل متولى  رئيس الوردية حيث تبين بالتفتيش الذاتى  وجود سبيكة وقطعة صغيرة من معدن أصفر اللون يشتبه ان يكون معدنا ثمينا بوزن إجمالي 514 جراما.

وبمواجهة الراكب بما سبق أقر بأن ما بحوزته عبارة عن ذهب عيار 24، وقدرت القيمة الجمركية بحوالى مليون و542 ألف جنيه .

قرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

 

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