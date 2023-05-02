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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بابتسامة عريضة | محمود كهربا يمازح جمهوره من المطار

كهربا
كهربا

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورًا جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر كهربا عبر خاصية "الاستوري" بإبتسامة عريضة فى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات؛ لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري.  

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد  بـ أبو ظبي.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٠٢_١١٥٤٢٥
ابتسامة عريضة بطولة كأس السوبر كهربا لاعب النادى الأهلى محمود عبد المنعم كهربا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ملعب محمد بن زايد يمازح جمهوره

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