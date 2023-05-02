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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف مدير عام المواقف بمتابعة إنشاء مجمع مواقف حضاري بدكرنس

انشاء موقف جديد
انشاء موقف جديد

 كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة لمتابعة أعمال بدء إنشاء مجمع مواقف حضارى بمدينة دكرنس لربط قري رئاسة المركز بالمدينة والقري والمراكز بنطاق المحافظة، وأيضا المحافظات بالإضافة إلى منطقة خدمات تتضمن أنشطة مختلفة منها مسجد ومحلات ومكان للإدارة وأماكن لانتظار الركاب بالإضافة إلى دورة مياه وكافتريا حيث يتم نقل خطوط المراكز والمحافظات إلي الموقف المجمع الجديد. 


وأوضح "مختار" أن مجمع المواقف الجديد يقام علي مساحة 3800 متر مربع و يتسع لعدد 150 سيارة من جميع الخطوط الداخلية بين دكرنس ومراكز مدن المحافظة وكذا الخطوط بين الدقهلية والمحافظات الأخرى ويساهم في تخفيف الضغط على مدينه دكرنس.

 


وأشار "مختار" أن هناك خطة متكاملة لتنفيذ مواقف حضارية تليق بالمواطنين تيسيرا عليهم  في ظل السعي المتواصل لرئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة.


وأوضح مدير عام المواقف أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية" فقد تم متابعة بدء الأعمال التمهيدية لإنشاء الموقف الجديد للعمل علي تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة دكرنس والشركة الوطنية القائمة علي تنفيذ المشروع حتي يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة وسرعة دخوله الخدمة تحقيقا لصالح المواطنين وعملا علي راحتهم.


شارك متابعة بدء الأعمال الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس ومسئولي الإدارات التنفيذية المختلفة برئاسة مدينة دكرنس وممثلي الشركة الوطنية القائمة علي تنفيذ المشروع.

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ئيس الجمهورية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بناء الجمهورية الجديدة رئيس مركز ومدينة محافظ الدقهلية

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