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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

في محاضرة للطلاب الأزهريين.. المحرصاوي يوضح أحكام العدد

محاضرة الدكتور محمد
محاضرة الدكتور محمد المحرصاوي

عقدت اليوم بكلية اللغة العربية بالقاهرة، دورة تدريبية تحمل عنوان "أحكام العدد في ضوء كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام الأنصاري"، والتى يحاضر فيها الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضمن فعاليات وأنشطة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لتأهيل الطلاب الأزهريين علميا وفكريا.

في بداية المحاضرة عرف العدد على أنه لفظ مبهم لا يوضح بنفسه المراد منه، أما المعدود والذى يطلق عليه أيضا تميز العدد فهو لفظ يوضح المقصود من العدد، وبين أيضا أنه لا توجد قاعدة عامة شاملة تنطبق على كل الأعداد بل تختلف قواعد كتابة العدد والمعدود تبعا لتقسيم الأعداد.


وأوضح المحرصاوي أقسام العدد وهي العدد المفرد وهو من واحد إلى العشرة والمائة والألف ومضاعفاتها، وألفاظ العقود وهي الأعداد من عشرين إلى تسعين، مبينا أن العدد المركب هو من أحد عشر إلى تسعة عشر، والعدد المعطوف هو من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين.

وأكد أن العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث وذلك بالرجوع إلى مفرد المعدود، والعددان 11، 12 يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث.

كما بين حكم تقدم المعدود على العدد وإذا حذف المعدود فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث.

وضرب د. المحرصاوي الأمثلة التوضيحية للطلاب من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشواهد الشعرية لبيان أحكام العدد.

اللغة العربية أحكام العدد محمد المحرصاوي الأزهر خريجي الأزهر

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