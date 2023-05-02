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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة المصورين يكشف حقيقة فصل صحفيتين ضحكتا في جنازة مصطفى درويش

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

كشف مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، تفاصيل واقعة الصحفيتين التي ظهرتا وهما تبتسمان في جنازة الفنان مصطفى درويش.

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وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار الفصل لم يتم بشكل رسمي وكذلك لم يتم إعلانه، ولكن إحساس داخلي من الأماكن العاملين فيها بأنهما غير مرغوب فيهما بعد هذا الموقف.


وأوضح مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، أنه يفضل إعلان أسرة الفنان المتوفي رغبتها في تغطية الجنازة من عدمه وعلى الصحفيين احترامها ومن يخالف يتحمل تبعات قراره.


واختتم أنه تم التحرك مع نقابة المهن التمثيلية، لتنسيق تغطية الجنازات والعزاء، موضحا أنه كان هناك اتفاق على قواعد وأطر يجب اتباعها في تغطية الجنازات قبل تشييع جثمان الفنان مصطفى درويش ولكن لم تكتمل.
 

الصحفيين شعبة المصورين مصطفى درويش الفنان مصطفى درويش عزة مصطفي

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