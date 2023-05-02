أستاذ تمويل: الحكومة تسعى إلى حل أي مشكلة تواجه المستثمرين

أكد هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن أي دولة في العالم بها مشاكل تواجه المستثمرين .

وقال هشام إبراهيم في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "الدولة تسير في مسار كيفية التعامل مع المستثمرين".

وأضاف هشام إبراهيم: "يتم إنشاء مراكز تكنولوجية لخدمة المستثمرين في كافة المحافظات لحل مشاكلهم".

وأضاف هشام إبراهيم: "البعد التشريعي لحل مشاكل المستثمرين تم بذل مجهودات كبيرة فيه خلال الفترة الماضية".

وأكمل هشام إبراهيم: "الحكومة تسعى إلى إنهاء مشاكل المستثمرين بشكل كبير".



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا تألو جهدا في سبيل تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، مع العمل على حلها، بشكل يتيح البيئة الاستثمارية المواتية، مشيراً إلى أن الوحدة منذ إنشائها، تعمل على حل المشكلات، قبل الوصول إلى جهات التقاضي، أو التنازع، قائلاً: نعمل على وضع حلول غير تقليدية ونسبق بحل المشكلات قبل وصولها إلى درجات أعلى.

