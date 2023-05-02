مستثمر مصري في الخارج يعدد مميزات الاستثمار داخل الوطن مقارنة بالدول الأخرى

في إطار حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟".. شارك المستثمر المصري عمر عبد الله شحاتة رجل الأعمال في جنوب أفريقيا، ومملكة ليسوتو رئيس مجلس إدارة شركة فيكتوريا ورئيس منظمة مركز للتنمية والأمن الغذائي في أفريقيا بمملكة ليسوتو في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة .

واكد المستثمر المصري في الخارج ، على أهمية الترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ، ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين للتواصل مع المستثمرين بالخارج.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن هذه الحملة نسعى من خلالها إلى استعراض أهم ما يميز السوق المصري من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في مختلف الأماكن والمجالات، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كافة المزايا للمستثمرين بجانب إتاحة كافة المزايا للمستثمرين.

وتابعت الوزيرة: ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كافة المجالات المتاحة وكذلك تقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها.

وأضافت وزيرة الهجرة ، أن هذه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريين بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أننا أطلقنا هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج الداخل، أيضا لتوضح لماذا مصر حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات.

وفي السياق ذاته، أوضح عمر عبد الله أنه يعمل في مجال الزراعة تقنية "الهيدروبونيك" في مملكة لوسوتو وكذلك في دولة ناميبيا وفي جنوب أفريقيا منذ 19 عاما، موضحا أنه بدأ بمبلغ بسيط لا يتجاوز 2000 جنيه مصري، وبدأ بأقل الإمكانيات ولكنه أدرك أنه يمكن أن يحقق المزيد من كما يعرف عن المصريين بالخارج.

وأضاف عمر عبد الله شحاتة، أنه نجح في تحقيق جزء كبير من أحلامه، تمثلت في إطلاق عدد من الشركات في عدة دول أفريقية، كما عمل في مجالات الزراعة المائية "الزراعة بدون تربة"، وحقق الكثير من النجاحات، ونفذ عددا من المشروعات ورأى بنفسه الفروق بين السوق المصري والعديد من الأسواق الأفريقية.

وتابع عبد الله، أن هناك من يعرض المشكلات الموجودة في مصر فقط رغم أن هذه المشكلات وأكثر منها موجود في العديد من دول العالم، فهناك انقطاعات في الكهرباء في عدد من الدول الأفريقية، وهناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار في العديد من الدول، من بينها جنوب أفريقيا، في أسعار المواد البترولية والمواد الغذائية، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك تأثير وباء كورونا المستجد وتداعياته السلبية على الاقتصادات المختلفة.

وأشاد عمر عبد الله، بما تشهده الدولة المصرية من تطور في مختلف المجالات، سواء في البنية التحتية أو الطرق والكباري والمصانع، وإنشاء الموانئ والمزارع الحديثة، مؤكدًا أن وجه الأرض يتغير في مصر، فتحولت الصحاري إلى أراض خضراء، وهناك مشروع 1.5 مليون فدان و100 ألف صوبة، بجانب المصانع المختلفة وفروع لعدد من التوكيلات الكبرى،

وأوضح عمر عبد الله شحاتة، أن البيئة الاستثمارية في مصر جاذبة للاستثمارات رغم التحديات، وأن هناك خطوات إيجابية تتحقق في مصر من سيولة مرورية وتعديلات تشريعية لدعم الاقتصاد.

وحثّ عمر عبد الله، رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي على تحري الدقة وعد نشر الشائعات دون تحرٍ أو تدقيق وأن نفهم الغرض من المعلومات المضللة، مضيفًا: "نصيحتي لكل مستثمر.. استثمر في مصر".

يمكنكم مشاهدة الفيديو عبر الرابط:

https://youtu.be/9JUizVe6ICM