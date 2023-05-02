تنظيم أكثر من رائع.. حزب الجيل: الحوار الوطني يناقش 123 قضية

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، أن الحوار الوطني مقسم إلى 3 محاور وهم المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

وقال ناجي الشهابي في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الحوار الوطني يناقش 123 قضية يمثلون كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية ".

وأضاف ناجي الشهابي :" التيار الإصلاحي يشارك في الحوار الوطني ككتلة واحدة وقدمنا ملف ورؤية لمختلف القضايا في الحوار الوطني ".

وتابع ناجي الشهابي :" الأحزاب المتواجدة داخل التيار الإصلاحي عقدوا اجتماعات للتوصل إلى الرؤية الواحدة تجاه مختلف القضايا المطروحة للنقاش بالحوار الوطني ".

واكمل ناجي الشهابي :" يتم تنظيم الحوار الوطني بشكل اكثر من رائع ".