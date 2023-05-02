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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محسب: دعوة الرئيس لوضع سياسة ملكية الدولة مع الحوار الوطني يرسخ مسار الإصلاح

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة يمكن اعتبارها منحة جديدة من الحكومة، فهي تمكن مصر أخيرا من وضع خريطة استثمارية في الدولة مبنية على تحقيق مصالح المواطن وتأمين احتياجاته الأساسية.

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وأضاف "محسب"، خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة قررت التوسع في إنتاج السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وانسحبت من السلع التي يقال عنها "تكمليلية"، وستترك مجالا واسعا للقطاع الخاص في عصر الرأسمالية.

ولفت إلى أن الدولة قررت أن تتخارج من كل المشروعات التكميلية خلال 3 سنوات، وطرح بعض الشركات في البورصة، وهذا لا يعني "بيع الدولة" كما يروج البعض، بل هو شراكة بالإدارة واستمرار الدولة في تعظيم الاستفادة من شركاتها.

وذكر أن دعوة الرئيس السيسي للحكومة لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، جاءت بالتزامن مع الحوار الوطني الذي يعتبر دعوة شجاعة في ظل الاضطرابات العالمية حولنا، وأحد أهم أدوات الديمقراطية الشعبية التي لم تحدث في تاريخ مصر، وهذا التزامن يعكس وعيا لدى الرئيس على أهمية وجود بناء فكري لمسار الإصلاح في مصر.

إكسترا نيوز الإعلامي أحمد الطاهري الدكتور أيمن محسب برنامج اقتصادى خريطة استثمارية سياسة ملكية الدولة لحوار الوطني

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