منهم أمريكيون.. السعودية: إجلاء 220 مواطنا من السودان

استقبلت المملكة العربية السعودية مساء اليوم ، 14 مواطناً، و 206 أشخاص من جنسيات مختلفة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن.

جاء ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية “واس”، حرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 شخصاً (239 مواطناً، ونحو 5390 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).