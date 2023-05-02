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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حظر تصدير الحبوب.. قرار عاجل من المفوضية الأوروبية ضد أوكرانيا

أوكرانيا والاتحاد
أوكرانيا والاتحاد الاوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حظر تصدير الحبوب الأوكرانية إلي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، حتى 5 يونيو، استجابة لالتزام الدول برفع الإجراءات الأحادية ضد هذه المنتجات.

واتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات استثنائية ومؤقتة، لتصدير الحبوب من أوكرانيا، وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ في 2 مايو، وستظل سارية حتى 5 يونيو 2023.

 

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية، أنه "خلال هذه الفترة، قد يستمر نقل بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أصل أوكراني للتداول الحر في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء خمس دول أعضاء: بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا”.

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وأشارت إلى أن "المنتجات يمكن أن تستمر في النقل بالترانزيت عبر هذه الدول".

 

وأكدت أن "هذه الدول التزمت برفع الحظر الأحادي على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا".

 

واتفقت المفوضية الأوروبية مع خمس دول في الاتحاد الأوروبي للحد من تصدير القمح والذرة وبذور عباد الشمس من أوكرانيا، في 28 أبريل، وكذلك تزويد المزارعين المتضررين من تكدس الحبوب بمبلغ 100 مليون يورو، مقابل رفع الحظر الأحادي على الاستيراد.

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