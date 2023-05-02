أبو الغيط لـ أحمد موسى: الجامعة العربية تدعم الدولة السودانية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية تدعم الدولة السودانية متمثلة في الوفد السوداني، والسفير السوداني، والفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجمتع الغربي يهتم بالمآسي والانسانية في الأوضاع الإقليمية والدولية، ومطلوب منه الاستمرار في الضغط لوقف إطلاق النار في السودان.

مقترح أمريكي

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن هناك مقترح أمريكي بعقد لقاءات بين طرفي الأزمة في جوبا أو السعودية لوقف إطلاق النار.