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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: الجامعة العربية ستبقى منبرا رئيسيا للدفاع عن القضية الفلسطينية

صدى البلد

   أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجامعة العربية ستبقى منبرا رئيسيا للدفاع عن القضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية للأمة العربية، مشيرا إلى أنه يبذل كل جهد ممكن من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني . 
جاء ذلك خلال استقبال أمين عام الجامعة العربية بمقر الأمانة العامة اليوم الثلاثاء للسفير مهند العكلوك، الذي قدم أوراق اعتماده كمندوب دائم لدولة فلسطين بالجامعة العربية .
من جانبه، ثمن العكلوك، خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي، الجهود التي تبذلها الجامعة العربية لدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية خاصة في ظل الانتهاكات والممارسات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني .
وقال العكلوك إن الجامعة لها دور كبير وهام في العديد من قصص النجاح، أهمها منع حصول إسرائيل على عضوية بمجلس الأمن عامي 2019 - 2020، ومنع انعقاد القمة الإفريقية الإسرائيلية في توجو عام 2017، ووقف نية الرئيس البرازيلي السابق لنقل سفارة البرازيل إلى القدس عام 2019، وآخرها الحدث الهام وهو عقد مؤتمر للقدس رفيع المستوى في مقر الأمانة العامة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن الملك عبدالله الثاني. 
وأطلع العكلوك، خلال اللقاء، أمين عام الجامعة العربية على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد خضر عدنان في سجون الاحتلال، نتيجة الإهمال والاعتقال القسري.

ن ه ل
أ ش أ

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